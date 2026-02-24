¿Cuánto durará y tendrá invitados? Ke Personajes adelanta detalles de su show en Viña 2026

24 feb. 2026 - 20:10 hrs.

Ke Personajes fue uno de los grandes invitados de este martes al programa Only Viña.

La exitosa banda argentina de cumbia se presentará este miércoles 25 en el Festival de Viña, cerrando la jornada que también contará con el cantante colombiano Juanes y la humorista Asskha Sumathra.

Ke Personajes revela cuánto tiempo durará su show en Viña 2026

Durante su participación en el espacio, el animador José Antonio Neme les preguntó qué puede esperar el público de su espectáculo en la Quinta Vergara.

Frente a la consulta, Emanuel Noir, vocalista de la agrupación, explicó que habitualmente sus presentaciones se extienden por cerca de dos horas, pero que en esta ocasión deberán ajustarse al tiempo asignado por la organización, que contempla solo 50 minutos sobre el escenario.

"Nos limitó un montón de puntos y de áreas que le pudimos complementar, así que va a ser un show de comienzo a fin", expresó.

Finalmente, el cantante aclaró que no contarán con artistas invitados durante su presentación en Viña 2026.

