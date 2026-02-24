No logró esconder su emoción: NMIXX sorprende a Tita Ureta con especial regalo a horas de su debut en Viña

24 feb. 2026 - 17:35 hrs.

Un tierno gesto tuvo la agrupación femenina surcoreana NMIXX con Tita Ureta, en la previa de su debut en el Festival de Viña del Mar 2026.

El grupo musical de K-pop se dio el tiempo de regalarle su álbum "Blue Valentine" a la periodista a cargo del backstage del certamen.

El regalo de NMIXX a Tita Ureta

La noble escena fue compartida por la propia Tita Ureta en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a las integrantes de NMIXX en la sala de conferencia de prensa.

En ese contexto es que le hicieron entrega de su disco, algo que emocionó a Tita, quien intentó agradecer el lindo gesto.

"¿Cómo se dice gracias?", dijo entre risas, visiblemente emocionada.

NMIXX será la encargada de cerrar esta tercera noche de Festival, donde compartirá escenario con Jesse & Joy y el humorista venezolano Esteban Düch.

