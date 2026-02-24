Chocolate y velas sin olor: Estas son todas las exigencias de Jesse & Joy previo a Viña 2026
El dúo pop mexicano Jesse & Joy, integrado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, vuelve a la Quinta Vergara tras sus exitosas presentaciones en 2014 y 2018. Esta vez buscan reenamorar al público con un espectáculo de primer nivel, en el que incluirán éxitos como “Duele” y “¡Corre!”, entre otros clásicos de su repertorio.
Como ocurre con la mayoría de los artistas invitados al certamen, el dúo presentó una serie de solicitudes destinadas a asegurar una estadía cómoda y agradable durante su paso por la Ciudad Jardín.
Las exigencias de Jesse & Joy en Viña 2026
- Frutas y verduras crudité
- Chocolate 85% cacao
- Velas sin olor
Estas peticiones, aunque poco conocidas para el público, son habituales en el contexto festivalero. Por ejemplo, el grupo surcoreano de K-pop NMIXX, encargado de cerrar la tercera noche del Festival, también solicitó alimentos e implementos específicos previo a su show.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
