Chocolate y velas sin olor: Estas son todas las exigencias de Jesse & Joy previo a Viña 2026

24 feb. 2026 - 19:45 hrs.

El dúo pop mexicano Jesse & Joy, integrado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, vuelve a la Quinta Vergara tras sus exitosas presentaciones en 2014 y 2018. Esta vez buscan reenamorar al público con un espectáculo de primer nivel, en el que incluirán éxitos como “Duele” y “¡Corre!”, entre otros clásicos de su repertorio.

Como ocurre con la mayoría de los artistas invitados al certamen, el dúo presentó una serie de solicitudes destinadas a asegurar una estadía cómoda y agradable durante su paso por la Ciudad Jardín.

Las exigencias de Jesse & Joy en Viña 2026

Frutas y verduras crudité

Chocolate 85% cacao

Velas sin olor

Estas peticiones, aunque poco conocidas para el público, son habituales en el contexto festivalero. Por ejemplo, el grupo surcoreano de K-pop NMIXX, encargado de cerrar la tercera noche del Festival, también solicitó alimentos e implementos específicos previo a su show.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

