Las exigencias de NMIXX para su debut en Viña 2026: Esto pidió el grupo K-pop antes de su show

24 feb. 2026 - 18:45 hrs.

Este martes 24 de febrero debuta —y también será el número encargado de cerrar la jornada— el grupo femenino surcoreano de K-pop NMIXX, integrado por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, quienes llegan por primera vez al Festival de Viña del Mar.

Las artistas buscarán encender a toda la Quinta Vergara con parte de sus mayores éxitos, entre ellos “Dice” y “Dash”. Para concretar su presentación, además de firmar el contrato correspondiente con la organización, el conjunto hizo llegar una serie de solicitudes específicas para su estadía.

Estas peticiones no sorprenden dentro del contexto festivalero: año tras año, cada artista suele requerir alimentos, implementos o elementos que les permitan trabajar en un ambiente adecuado junto a su equipo.

Estas fueron las exigencias de NMIXX

Dieta alta en proteínas

4 espejos maquilladores con luces

Este martes abrirá los fuegos en la Quinta Vergara el dúo mexicano de pop Jesse & Joy, mientras que el encargado de hacer reír al “Monstruo” será Esteban Düch, comediante venezolano radicado en Chile desde hace cerca de diez años.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

