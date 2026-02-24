Ella lloró de la emoción: El inesperado regalo de Jesse a padre e hija a horas de su show en Viña 2026

24 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Quedan tan solo un par de horas para que Jesse & Joy se presente en la tercera jornada del Festival de Viña 2026 y prometen un show lleno de romanticismo.

El dúo mexicano, junto a su banda, ya se encuentra en las dependencias de la Quinta Vergara, pues deben tomarse un tiempo prudente en arreglarse y montar los equipos.

Sin embargo, Jesse encontró un momento libre para realizar una acción completamente inesperada, que dejó a una fanática llorando de la emoción.

El regalo de Jesse de Jesse & Joy

El integrante de Jesse & Joy se escondió detrás de una mascarilla y una capucha y comenzó a dar vueltas por la galería, donde ya habían varios asistentes.

De pronto, se encontró con un padre que estaba acompañando a su hija a presenciar el show. Jesse se presentó con su nombre, pero ambos asistentes no lograron captar que estaban hablando con el artista.

Tras lo anterior, él les regaló entradas en una ubicación mucho más adelante y les preguntó si querían una foto, momento en el que la joven se dio cuenta que era su ídolo y rompió en llanto por el gesto.

