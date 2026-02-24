Para cantar a todo pulmón en Viña 2026: Esta es la letra de "Dueles" de Jesse & Joy
Una de las canciones más recordadas y cantadas de Jesse & Joy es "Dueles", la cual interpretarán en su show en el Festival de Viña 2026.
El dúo mexicano ya se encuentra arriba de la Quinta Vergara, donde prometen realizar una presentación que todos los presentes corearán a todo pulmón.
Si olvidaste la letra de uno de sus éxitos más nostálgicos, acá puedes seguirla y cantarla estés donde estés:
Cuando estabas junto a mí
nuestra luz era celestial
que más podía pedir
encontré la felicidad
Sin aviso
nuestro paraíso nos dejó
y ahora tú recuerdo
me hace sombra al corazón
Hoy se cumple un mes
que ya no me ves, te fuiste nada más
quisiste renunciar a quererme
y como dueles
Mientras pienso en ti y en lo que perdí
quisiera evitar, haberme permitido amarte
para perderte
y me dueles
como dueles
Los golpes en la piel
dejan marca y después se van
se van, se van, se van
pero me rompiste en dos
y no encuentro reparación
Sin aviso
nuestro paraíso nos dejó
y ahora tu recuerdo
me hace sombra al corazón
Hoy se cumple un mes
que ya no me ves, te fuiste nada más
quisiste renunciar
a quererme y como dueles
Mientras pienso en ti y en lo que perdí
quisiera evitar, haberme permitido amarte
para perderte y me dueles, como dueles
Ve a ser libre y a ser feliz
ya da lo mismo aquí
conmigo es alguien que conocí
sea un extraño y el dolor dejemos ir
Hoy se cumple un mes
que ya no me ves, te fuiste nada más
quisiste renunciar a quererme
y me dueles, dueles, dueles
Mientras pienso en ti y en lo que perdí
quisiera evitar, haberme permitido amarte
y no sabes cuanto dueles, duele, duele
me dueles, como dueles.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
