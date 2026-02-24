Para cantar a todo pulmón en Viña 2026: Esta es la letra de "Dueles" de Jesse & Joy

24 feb. 2026 - 22:24 hrs.

Una de las canciones más recordadas y cantadas de Jesse & Joy es "Dueles", la cual interpretarán en su show en el Festival de Viña 2026.

El dúo mexicano ya se encuentra arriba de la Quinta Vergara, donde prometen realizar una presentación que todos los presentes corearán a todo pulmón.

Si olvidaste la letra de uno de sus éxitos más nostálgicos, acá puedes seguirla y cantarla estés donde estés:

Cuando estabas junto a mí

nuestra luz era celestial

que más podía pedir

encontré la felicidad



Sin aviso

nuestro paraíso nos dejó

y ahora tú recuerdo

me hace sombra al corazón



Hoy se cumple un mes

que ya no me ves, te fuiste nada más

quisiste renunciar a quererme

y como dueles



Mientras pienso en ti y en lo que perdí

quisiera evitar, haberme permitido amarte

para perderte

y me dueles

como dueles



Los golpes en la piel

dejan marca y después se van

se van, se van, se van

pero me rompiste en dos

y no encuentro reparación



Sin aviso

nuestro paraíso nos dejó

y ahora tu recuerdo

me hace sombra al corazón



Hoy se cumple un mes

que ya no me ves, te fuiste nada más

quisiste renunciar

a quererme y como dueles



Mientras pienso en ti y en lo que perdí

quisiera evitar, haberme permitido amarte

para perderte y me dueles, como dueles



Ve a ser libre y a ser feliz

ya da lo mismo aquí

conmigo es alguien que conocí

sea un extraño y el dolor dejemos ir



Hoy se cumple un mes

que ya no me ves, te fuiste nada más

quisiste renunciar a quererme

y me dueles, dueles, dueles



Mientras pienso en ti y en lo que perdí

quisiera evitar, haberme permitido amarte

y no sabes cuanto dueles, duele, duele

me dueles, como dueles.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

