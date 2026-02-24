Juanes llegó a Chile prometiendo una fiesta: No descartó posible colaboración con Mon Laferte en Viña 2026

24 feb. 2026 - 17:05 hrs.

¡Ya han aterrizado casi todos! Uno de los momentos más emocionantes del Festival de Viña es cuando empiezan a llegar a Chile los diferentes artistas que se presentarán cada una de las noches.

Esta tarde, arribó al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Juanes, el cantante que se presentará este miércoles en la Quinta Vergara.

"Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo"

El colombiano fue recibido por sus fans y también por la prensa que no dudó en preguntarle cuáles eran las sorpresas que tenía preparadas para su show.

Juanes, Meganoticias

"Muy contento, muy emocionado, me hace mucha ilusión estar aquí y tocar mañana. Estamos preparados con una fiesta increíble que hemos armado (...) estoy muy feliz de estar aquí de nuevo, para mi es un sueño y un honor inmenso regresar al Festival (...) La primera vez que vine lo recuerdo como si fuera ayer", comentó el cantante.

Ante la pregunta sobre si podría existir una colaboración de él y Mon Laferte sobre la Quinta Vergara, Juanes respondió "no sé todavía", dejando abierta la posibilidad a este junte sobre el escenario más importante de América Latina.

