Neme es partidario de la Gaviota de Platino para Mon Laferte: Artista no cumpliría con uno de los requisitos

24 feb. 2026 - 17:15 hrs.

El jueves 26 de febrero se presentará Mon Laferte en el escenario de Viña del Mar y muchos ya piden con anticipación una Gaviota de Platino para la artista.

Sin embargo, los requisitos para este galardón son excepcionales y la intérprete de "Antes de ti" no cumpliría con uno de ellos: tener al menos 30 años de trayectoria.

Esta razón es la que molestó a José Antonio Neme, quien se mostró partidario de premiar a la viñamarina con el máximo galardón del Festival.

Con Gusto a Viña / Mega

"Si el artista deja los pies en el escenario como fue Mon Laferte en su primera presentación, o Glora Estefan el día lunes, o los Pet Shop Boys, que fue de una pureza estética maravillosa y musical, pucha, ahí se puede decidir. Cerrarlo a una serie de estatutos me parece desnaturalizarlo", dijo en Con Gusto a Viña.

Neme sobre Mon Laferte: "La vimos crecer como artista"

En este sentido, defendió las credenciales de la cantante, tanto por su localía como por su historia musical.

"En términos de mérito: conoce los cerros de Valparaíso mejor que cualquiera de nosotros, salió de un show de concursos juveniles que es un clásico de la televisión chilena, la vimos crecer como artista. Sabemos del deseo de ella de migrar para poder tocar puertas y conocemos su historia de esfuerzo", argumentó Neme.

Y con un argentinismo, insistió en que el premio no debe pasar por secretaría: "Que por esa razón administrativa no merezca una Gaviota de Platino, andá... No".

