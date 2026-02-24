"Yo siempre te he encontrado espléndido": Neme negó haber criticado a Rodrigo Villegas en el pasado

24 feb. 2026 - 19:40 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Viña, Tonka Tomicic puso en aprietos a Rodrigo Villegas con una pregunta que involucró a José Antonio Neme.

Todo comenzó cuando la animadora contó que Stefan Kramer reveló que toda su rutina estaba inspirada en situaciones de la vida real: "¿En este caso, cuando pasas por diferentes momentos ¿Todo es real? Cuando hablaste de Jose (Antonio Neme) ¿Eso fue real?".

Recordemos que el humorista mencionó al animador de Mucho Gusto en su rutina y aseguró que todo lo que dijo era cierto.

La respuesta de José Antonio Neme

Tras lo anterior, José Antonio Neme aseguró no acordarse de realizarle alguna crítica a Rodrigo Villegas: "Yo no me acuerdo, siempre te he encontrado espléndido"

En ese momento, el humorista contó que hace unos años, cuando se presentó en el Festival de Viña, escuchó la radio y estaba hablando el comunicador, pero de manera negativa sobre él.

Pese a lo anterior, el comediante no criticó la actitud del comunicador: "Es válida cualquier opinión. Está súper bien".

