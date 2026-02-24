¿A qué hora comienza el Festival de Viña del Mar este martes 24 de febrero?

24 feb. 2026 - 15:15 hrs.

Ya se vive la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, donde podremos disfrutar de la música de Jesse & Joy, el humor de Esteban Düch y el K-pop de NMIXX.

Cabe destacar que el certamen inició el domingo con la participación de Gloria Estefan que hizo bailar a toda la Quinta Vergara en un show histórico.

¿A qué hora parte el Festival hoy?

Este martes 24 de febrero, la jornada del Festival comenzará en el siguiente horario, con los siguientes programas que la anteceden:

