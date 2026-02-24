"No me gusta hablar de...": Neme llamó en vivo a Julio César Rodríguez para aclarar antiguo conflicto

24 feb. 2026 - 19:35 hrs.

Un curioso y tenso momento se vivió este martes en el programa Only Viña, cuando José Antonio Neme decidió llamar en vivo a Julio César Rodríguez para aclarar directamente un conflicto del pasado.

La situación se originó luego de que Mauricio Correa asegurara que, durante su etapa en TVN, fue quien descubrió a Rodríguez en el mundo de la televisión. No obstante, también señaló que posteriormente perdieron contacto debido a un conflicto que habría involucrado a Profesor Salomón, interpretado por Pablo Zamora, y Tutu-Tutu, personaje de Kurt Carrera.

La llamada de José Antonio Neme a Julio César Rodríguez

Ante estas declaraciones, Neme no dudó en tomar su teléfono y contactar en directo a su colega para conocer su versión de los hechos.

Mega

"Eso no es efectivo. Primero que todo, a mí no me gusta hablar del señor Correa. No tenemos relación alguna", afirmó Rodríguez al ser consultado.

Sin embargo, matizó sus palabras recordando un episodio del pasado. "Lo que sí, porque la nobleza obliga, aunque yo no tenga relación con el señor Correa, nunca voy a olvidar una conversación que tuve con él afuera de un estudio de TVN. Nunca lo olvidaré, porque él sí me llamó para integrar un panel de Buenos Días a Todos con Ítalo Passalacqua y Ricarte Soto. En una época que el matinal de TVN triplicaba las competencias", agregó.

Finalmente, Julio César Rodríguez no profundizó en el supuesto conflicto que involucraría a El Profesor Salomón y Tutu-Tutu, dejando la incógnita sobre lo ocurrido en ese periodo.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Only Viña