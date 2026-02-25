"Annyeong": Tita Ureta provoca risas al saludar en coreano a NMIXX antes de su presentación

25 feb. 2026 - 02:08 hrs.

En los próximos minutos se presentará finalmente la agrupación de K-pop NMIXX, y como previa a su esperado debut en la Quinta Vergara, la presentadora del backstage, Tita Ureta, protagonizó un entretenido momento al intentar comunicarse en el idioma natal del grupo: coreano.

Acompañada de una intérprete, Tita conversó con las integrantes y reveló cuál era la palabra que la traductora le había enseñado para poder saludarlas, una dificultad comprensible considerando la barrera idiomática con el país asiático.

“¿Cómo era la palabra que me enseñaste?”, preguntó Tita a la traductora que estaba a su lado. Acto seguido, se dirigió al grupo y dijo “annyeong”, que en español significa “adiós”, provocando risas inmediatas entre las integrantes de NMIXX por la confusión.

