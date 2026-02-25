Chascarro en Viña 2026: Mujer confunde a NMIXX con BTS y genera risas en la Quinta Vergara
Previo a la presentación del grupo de K-pop NMIXX en la Quinta Vergara, un inesperado y divertido chascarro se robó la atención entre el público y los animadores del Festival de Viña del Mar 2026, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.
Mientras los animadores calentaban el ambiente en la previa del show, una mujer del público comenzó a gritar repetidamente “¡BTS, BTS!”, mencionando al popular grupo masculino surcoreano, completamente ajeno a la jornada y sin relación alguna con NMIXX.
