¡En coreano! Toda la Quinta Vergara le cantó feliz cumpleaños a integrante de NMIXX en Viña 2026

25 feb. 2026 - 03:22 hrs.

Los más de 20 mil asistentes de la Quinta Vergara hicieron que una de las integrantes de NMIXX viviera un momento muy especial.

Luego de interpretar muchas de sus canciones en el Festival de Viña 2026 y marcar un hito al ser el primer grupo coreano en estar en el certamen, Rafael Araneda recordó que una de ellas estaba de cumpleaños.

Las compañeras de la festejada comenzaron a cantar en coreano, mientras que todo el público las siguió y generó un momento muy especial.

