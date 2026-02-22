Se encargará de las risas la primera noche: Este es el humorista que se presentará el domingo 22 en Viña 2026

22 feb. 2026 - 07:30 hrs.

Este domingo 22 de febrero se dará el vamos oficial a la LXV versión del Festival de Viña del Mar y tal como se acostumbra cada noche, un humorista se enfrentará al Monstruo con la misión de hacerlo reír.

El comediante que será parte de la noche inaugural es el consagrado Stefan Kramer, quien por cuarta vez pisará la Quinta Vergara con una batería cargada de imitaciones que van desde el espectáculo hasta la política.

Stefan Kramer es el encargado de abrir el humor

Cabe recordar que el imitador debutó hace 18 años en suelo viñamarino con una presentación que aún se mantiene en la retina de la audiencia y que repitió su éxito en 2018 y 2020 con shows enmarcados en la vida familiar y contingencia social.

Kramer sorprendió en los últimos meses junto a Leo Caprile con el programa de conversación "Cuánto vale el voto", donde demostró su talento al capturar la voz y gestos de los candidatos presidenciales que se midieron en las últimas votaciones.

¿Con qué nos sorprenderá este camaleónico artista? No te pierdas el Festival de Viña del Mar este domingo 22 de febrero por Mega y todas sus señales.

