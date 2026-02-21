El debut del Pastor Rocha: ¿Qué noche se presentará en el Festival de Viña?

21 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El humor cada año se vuelve más fundamental para el Festival de Viña del Mar, por lo que llegan distintos comediantes a enfrentarse al público históricamente conocido como el más exigente.

Muchos momentos icónicos han ocurrido sobre el escenario de la Quinta Vergara, y a lo largo de los años el bloque de comedia se ha consolidado como el más comentado del certamen.

Pastor Rocha debutará ante el "Monstruo"

El comediante chileno conocido como el Pastor Rocha se presentará por primera vez en el escenario más importante de Latinoamérica, durante la última noche del Festival, el viernes 27 de febrero.

Mega

En el apartado musical, la jornada será una noche urbana y contará con la presencia de Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J, que con sus éxitos lograrán encender al público.

