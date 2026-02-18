Festival de Viña 2026: ¿Qué día se presenta Stefan Kramer en la Quinta Vergara?

18 feb. 2026 - 17:00 hrs.

El humor es históricamente uno de los momentos más esperados y temidos del Festival de Viña del Mar. Cada año los comediantes que suben al escenario de la Quinta Vergara enfrentan el veredicto inmediato del "Monstruo", un público conocido por su exigencia y reacciones sin filtro.

Stefan Kramer llega por tercera vez al escenario de la Ciudad Jardín para hacer reír al público con sus imitaciones de figuras públicas y un humor basado en la contingencia social y sátira.

Mega

¿Cuándo se presenta Stefan Kramer?

El consolidado humorista se presentará la primera noche del Festival de Viña 2026 y compartirá la jornada con Gloria Estefan y Matteo Bocelli.

En esta nueva presentación, el imitador promete sorprender en una noche llena de risas con sus ya conocidos personajes y, probablemente, nuevas caracterizaciones.

