¿Quién está a cargo del humor durante la cuarta noche del Festival de Viña 2026?

18 feb. 2026 - 15:00 hrs.

El humor en el Festival de Viña del Mar no es solo una pausa entre canciones, es muchas veces el momento más esperado y más temido de cada noche. En el escenario de la Quinta Vergara los comediantes se enfrentan a un público más que exigente.

A lo largo de los años, el humor ha marcado algunos de los momentos más memorables del Festival, desde consagraciones que impulsaron carreras hasta fracasos televisados en horario prime.

¿Quién es el humorista de la cuarta noche del Festival?

La noche del miércoles 25 de febrero, Juanes será el encargado de abrir la noche y Ke Personajes la cerrará. En tanto, quien se llevará el peso de sacar las risas es Asskha Sumathra, la ganadora del programa de Mega, Coliseo.

Mega

Recuerda que puedes ver la transmisión del Festival de Viña por las pantallas de Mega, además de enterarte de todo lo que sucede tras el escenario en los distintos programas festivaleros del canal.

Todo sobre Festival de Viña