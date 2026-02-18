¡Mega 2 confirma la cobertura completa del Festival de Viña 2026 en Lengua de Señas!

18 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 volverá a marcar un precedente en materia de inclusión, consolidando la interpretación completa en Lengua de Señas Chilena durante todas las jornadas del certamen, incluyendo la Gala, los shows musicales, las rutinas de humor, las competencias folclórica e internacional y los despachos desde backstage.

Tras el hito alcanzado en 2025, cuando por primera vez el evento ofreció accesibilidad integral para la comunidad sorda, la edición 2026 reafirma este compromiso y perfecciona su implementación técnica y humana para garantizar una experiencia aún más clara y cercana.

Hasta hace algunos años, la Lengua de Señas estaba presente únicamente en el bloque de humor. Hoy, el Festival avanza con una cobertura transversal, permitiendo que cada momento de la programación sea comprendido y disfrutado por la comunidad con discapacidad auditiva.

Un compromiso que se consolida en 2026

La transmisión accesible será emitida por Mega 2, en colaboración con el Instituto de la Sordera, incorporando un recuadro en pantalla de mayor tamaño y alta definición para una visualización óptima de los intérpretes de Lengua de Señas Chilena.

Esta iniciativa busca integrar a las más de 800 mil personas que forman parte de la comunidad sorda en Chile, reforzando un plan integral de inclusión que apunta a que nadie quede fuera de la fiesta latinoamericana más importante de la música.

Desde el glamour de la Gala hasta las presentaciones de artistas nacionales e internacionales en la Quinta Vergara, cada segmento contará con interpretación simultánea, fortaleciendo el acceso universal a la cultura y el entretenimiento.

Un paso firme hacia un Festival sin barreras

La organización del certamen ha destacado que el desafío no solo es técnico, sino también humano. El trabajo coordinado entre producción, intérpretes y equipos de transmisión ha permitido perfeccionar la experiencia respecto de la edición anterior, consolidando a Viña como referente en accesibilidad dentro de los festivales internacionales.

¿Cómo ver el Festival de Viña 2026 con Lengua de Señas?

La señal accesible podrá verse a través de Mega 2, canal gratuito y de libre recepción, sintonizando el 9.2 HD en televisores con norma digital. También estará disponible vía streaming en Mega GO, accesible desde dispositivos móviles y computadores.

El Festival 2026 reafirma así su compromiso con la inclusión y la diversidad, consolidando un modelo que busca que todas las personas puedan vivir la emoción de la Quinta Vergara sin barreras.

¡Prepárate para vivir una nueva edición histórica y completamente inclusiva del Festival de Viña del Mar 2026!

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full". Ingresa aquí.

Todo sobre Festival de Viña