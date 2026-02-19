¿Cuándo estará Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar?
En cada edición del Festival de Viña del Mar, la organización se encarga de buscar a los mejores comediantes para que se enfrenten al exigente público que tiene la Quinta Vergara.
La audiencia no perdona rutinas lentas, ni débiles y lo hacen notar con sus reacciones inmediatas. Pero si el comediante logra conectar y hacer reír al público, se consagrará en la historia del festival.
La noche que Esteban Düch debutará en la Quinta Vergara
Düch traerá su humor basado en experiencias propias y cambios culturales que ha vivido para adaptarse en nuestro país.
El venezolano se presentará la misma noche que Jesse & Joy y NMIXX, el martes 24 de febrero, y será su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de