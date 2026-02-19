19 feb. 2026 - 12:00 hrs.

En cada edición del Festival de Viña del Mar, la organización se encarga de buscar a los mejores comediantes para que se enfrenten al exigente público que tiene la Quinta Vergara.

La audiencia no perdona rutinas lentas, ni débiles y lo hacen notar con sus reacciones inmediatas. Pero si el comediante logra conectar y hacer reír al público, se consagrará en la historia del festival.

Lo más visto de Humoristas 1 ¿Cuándo estará Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar?

La noche que Esteban Düch debutará en la Quinta Vergara

Düch traerá su humor basado en experiencias propias y cambios culturales que ha vivido para adaptarse en nuestro país.

Festival de Viña

El venezolano se presentará la misma noche que Jesse & Joy y NMIXX, el martes 24 de febrero, y será su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Todo sobre Festival de Viña