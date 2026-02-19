Presentado por: Entel

¿Cuándo estará Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar?

  • Por Catalina Espinoza
¿Cuándo estará Esteban Düch en el Festival de Viña del Mar? Instagram

En cada edición del Festival de Viña del Mar, la organización se encarga de buscar a los mejores comediantes para que se enfrenten al exigente público que tiene la Quinta Vergara.

La audiencia no perdona rutinas lentas, ni débiles y lo hacen notar con sus reacciones inmediatas. Pero si el comediante logra conectar y hacer reír al público, se consagrará en la historia del festival

Lo más visto de Humoristas

La noche que Esteban Düch debutará en la Quinta Vergara

Düch traerá su humor basado en experiencias propias y cambios culturales que ha vivido para adaptarse en nuestro país.

Festival de Viña

Ir a la siguiente nota

El venezolano se presentará la misma noche que Jesse & Joy y NMIXX, el martes 24 de febrero, y será su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Todo sobre Festival de Viña

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Leer más de

Minuto a minuto