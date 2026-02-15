¿Qué humorista se presenta la noche inaugural de Viña 2026?

15 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar ya confirmó quién será el humorista que se enfrentará al "Monstruo" en la primera noche del evento: Stefan Kramer.

El reconocido imitador será el encargado de abrir el ítem de la comedia en la jornada inaugural del domingo 22 de febrero, en uno de los momentos más desafiantes del Festival.

Tradicionalmente el público de la primera noche se muestra exigente en el arranque del certamen. Pero a ese escenario llega Kramer con experiencia y trayectoria de sobra.

El regreso de Kramer a la Quinta Vergara

El artista es uno de los nombres más consolidados en la comedia de nuestro país, con una carrera marcada por imitaciones a figuras políticas, deportivas y del espectáculo, con rutinas que mezclan la contingencia social con sátira y también música.

Su paso anterior por el Festival de Viña del Mar dejó altas expectativas, por lo que su regreso genera gran interés en la audiencia.

