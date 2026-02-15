Gonzalo lo pierde todo: Así se esfumó el millonario botín del chantaje en El Jardín de Olivia

15 feb. 2026 - 09:00 hrs.

En El Jardín de Olivia, Gonzalo Carrasco (Juan Carlos Maldonado) estuvo en el momento y lugar indicados. La noche del crimen de Bernardita (Catalina Guerra) rondaba la casa de los Walker y vio a Omar (César Sepúlveda) con el arma en la mano.

Con ágil sentido periodístico, sacó varias fotos incriminatorias, pero no las publicó. Estaba al tanto de que detuvieron a un hombre inocente por este homicidio y aún así esperó el momento perfecto para actuar.

Cuando todo parecía en calma envió varios mensajes a Droguett, exigiendo el pago de $85 millones en efectivo para no publicar las imágenes. Gracias a varias precauciones que tomó, logró pasar desapercibido, incluso con alguien tan experimentado como Burgos (Juan Carlos Cáceres) siguiéndole la pista.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero la ambición rompió el saco.

Omar toma su venganza

Bastián (Alonso Quintero) y Santana (Matías Oviedo) lo vieron en las cámaras de seguridad de la tienda donde se compró el teléfono de prepago. Sabían que tenía información en contra de Omar, aunque no tenían claro qué.

El lugar para recoger los $85 millones era una pequeña plaza y Bastián lo llamó justo antes de que recogiera el botín. Le ofreció triplicar ese monto si no le pasaba las fotografías a Omar y Gonzalo aceptó el trato, pero en lugar de marcharse, quiso quedarse con el dinero de los dos.

El Jardín de Olivia / Mega

Al tomar la mochila con los fajos de billetes, Burgos y Omar lo vieron, siguieron y secuestraron.

Lo amenazaron con un arma para que borrara todas las copias de las fotografías incriminatorias. También le prohibieron volver a hablar del tema o ir a la policía a denunciar porque terminará muerto.

Presa del miedo, Gonzalo se contactó con Bastián para retractarse de todo lo que dijo: "Todo lo que te dije no era verdad. Yo nunca tuve pruebas de nada. (...) No tengo nada que darte a cambio de tu plata, esto solo lo inventé para sacarte unas lucas".

