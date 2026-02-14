¿Él apretó el gatillo? Esto es lo que se sabe de Omar y la noche del crimen de Bernardita en EJDO

14 feb. 2026 - 13:00 hrs.

¿Quién asesinó a Bernardita? Ese es uno de los grandes misterios que se intentan resolver en El Jardín de Olivia, ya que Raúl Guerrero (César Caillet) clama su inocencia, mientras que Omar (César Sepúlveda) cuenta con más evidencia en su contra.

Cabe recordar que Droguett fue uno de los últimos en llegar al patio de los Walker tras los disparos y siempre ha estado en la mira de Bastián (Alonso Quintero). Si no fuera por la declaración de Vanessa (Begoña Basauri), también estaría entre los sospechosos de la policía.

Un aliado poderoso

La teleserie dejó en evidencia una conexión particular entre el director ejecutivo con Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres), subprefecto de la policía.

El Jardín de Olivia / Mega

Tres días antes de que se cometiera el asesinato, los dos entraron en contacto y precisamente una vez que ocurrió el crimen, Burgos fue asignado a la indagación. Gracias a un oneroso pago en efectivo, el policía ha tratado de cortar cualquier línea investigativa que tenga a Omar en la mira, incluso si eso significa que Santana (Matías Oviedo) sea expulsado del caso.

También fue Burgos quien secuestró a Gonzalo Carrasco (Juan Carlos Maldonado) para eliminar la mayor pista sobre la participación de Omar en el asesinato.

El Jardín de Olivia / Mega

El periodista estaba en las afueras de la mansión Walker cuando ocurrió el tiroteo y fotografió a Droguett con guantes y la pistola en la mano. Además, Omar tendrá recuerdos de haber apuntado a Bernardita en el avance del capítulo 234 de El Jardín de Olivia.

Todo indica que es culpable, pero hay una sombra de duda en todo este asunto. Bastián sospecha que el ejecutivo solo seguía órdenes y Vanessa ha repetido en varias oportunidades que ellos no hicieron nada. ¿Qué fue lo que en realidad pasó?

No te pierdas los próximos capítulos de la producción de Mega, de lunes a viernes después de La Hora de Jugar.

Todo sobre El Jardín de Olivia