¿Qué humoristas se enfrentarán al "Monstruo" de Viña por primera vez?

12 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Además de los nuevos artistas musicales, esta edición del Festival de Viña de Mar trae una serie de comediantes que se subirán por primera vez al escenario de la Quinta Vergara para enfrentar al temido "Monstruo" con sus rutinas únicas.

El humor se ha consolidado como una parte tan esperada del festival como lo es la música, y este año llega con nombres frescos para sacarle risas a la audiencia.

¿Quiénes se enfrentarán por primera vez al "Monstruo"?

Humorista venezolano radicado en Chile, se ha destacado por su humor de stand up, que mezcla sus experiencias y observaciones acerca de nuestro país. Se presentará el martes 24 de febrero junto a Jesse & Joy y NMIXX.

Ganadora del programa Coliseo de Mega, llega como una de las grandes promesas del humor, aportando diversidad con su estilo vinculado al stand up. Su show está programado para el miércoles 25 junto a Juanes y Ke Personajes.

Mega

Comediante chilena conocida por su trabajo en stand up y presentaciones cómicas en distintos escenarios del país. Compartirá la noche con Mon Laferte y Yandel Sinfónico

Cierra la lista de debuts. El fenómeno de redes se presentará el viernes 27, la misma noche de Paulo Londra, Pablo Chill-e y Milo J. Su humor mezcla tono cristiano con sátira y personajes virales, ha ganado popularidad el último año y se enfrenta por primera vez al exigente público de la Quinta Vergara.

Todo sobre Gala Viña