¿Cuándo es el debut de Piare con P en el Festival de Viña?

20 feb. 2026 - 15:00 hrs.

En el escenario de la Quinta Vergara, los comediantes se enfrentan al temido "Monstruo", un público exigente que puede coronar una rutina con risas y ovaciones o despedirla con pifias que quedan marcadas en la historia del certamen.

El humor es una parte importante para el Festival de Viña del Mar, dejó de ser un complemento y cada vez se vuelve más protagonista.

¿Qué noche se presenta Piare con P?

Este año una de las encargadas en el humor es Piare con P, la comediante chilena que se subirá por primera vez al escenario más famoso de Latinoamérica. Su debut se concretará la jornada del jueves 26 de febrero y compartira escenario con Mon Laferte y Yandel, que llega acompañado de una orquesta sinfónica.

Recuerda que podrás ver el Festival de Viña del Mar a través de las pantallas de Mega y enterarte de todos los detalles en sus plataformas.

Mega

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña