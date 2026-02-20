¿Cómo llega Stefan Kramer al Festival de Viña del Mar 2026?

20 feb. 2026 - 13:50 hrs.

Stefan Kramer se subirá este domingo 22 de febrero por cuarta vez a la Quinta Vergara en menos de 20 años. Un ya habitual humorista en el Festival de Viña del Mar que, con cada presentación, ha marcado un antes y un después.

En 2008 debutó por primera vez. En aquella ocasión rompió todos los esquemas, llevando una propuesta innovadora a la entonces "Concha acústica". Fueron 33 personajes en 90 minutos, entre ellos ídolos de fútbol, del tenis, políticos, animadores, cantantes y artistas en general.

El recorrido de Stefan Kramer en Viña

El público disfrutó de un show distinto, se rió a carcajadas y terminó siendo el plato fuerte de la segunda noche aquel año, donde compartió junto a artistas como Journey y Sinergia. ¿El resultado? 61 puntos de rating.

10 años después tuvo una nueva oportunidad. Para ese año, Stefan Kramer aumentó la dosis, 52 personajes sobre la Quinta, dejando como saldo a su favor 47 puntos de rating. Incorporó aspectos del stand up comedy. Para los críticos, su segunda presentación fue de las más débiles, a pesar de haberse llevado las Gaviotas de Plata y Oro.Solo pasaron cuatro años para que nuevamente fuera invitado a la Quinta Vergara. En 2022, en poco más de una hora, marcó 57 puntos de rating, realizando en total 51 personajes, una locura que se repetirá este 2026.

En la previa de su cuarta vez en Viña del Mar, Stefan Kramer indicó que su rutina "puede ser más madura por la edad que estoy viviendo, un recorrido histórico. Creo que tiene la unión de talentos de la música, la imitación, el baile, la puesta en escena, la sincronía. Siempre he tratado de que haya una unión de talento para que esa sincronía sea bien causada".

