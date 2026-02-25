"Frontera galáctica": Esteban Düch sobre la ola migratoria de aliens que sacó carcajadas en Viña 2026

25 feb. 2026 - 01:08 hrs.

Esteban Düch fue el encargado del humor en la tercera noche del Festival de Viña 2026.

El comediante venezolano concretó un exitoso debut en el certamen viñamarino, desatando múltiples carcajadas entre el público de la Quinta Vergara con una rutina cargada de contingencia.

El chiste de Esteban Düch sobre la ola inmigratoria de aliens

En medio de su presentación, Düch lanzó un chiste sobre la supuesta próxima ola inmigratoria que enfrentaría el país, asegurando en tono humorístico que ahora serían los aliens quienes llegarían a Chile.

A partir de esa premisa, el comediante desarrolló una serie de referencias sobre cómo cambiaría la vida cotidiana con la llegada de estos nuevos "habitantes", provocando risas entre el público.

