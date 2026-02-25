Mandaron recado a George Harris: Redes sociales se rindieron ante presentación de Esteban Düch en Viña 2026
Esteban Düch realizó una rutina impecable en el Festival de Viña 2026, en la cual habló sobre los años que lleva en Chile e incluso, cantó junto a Rodrigo Salinas.
Los chistes del comediante venezolano lo hicieron acreedor de las Gaviotas de Plata y de Oro, las cuales agradeció con mucha emoción.
En esa línea, es que las redes sociales explotaron con comentarios destacando su trabajo y también le mandaron mensajes a George Harris.
Que risa lo de la marraqueta y las empanadas…— Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 25, 2026
Hay gente que es graciosa y hace una buena rutina, y otra simplemente que no, independiente de nacionalidad o posición política, o lo que sea. Y hoy Esteban Duch demostró el punto, otra vez. #Festival2026.
Esteban Duch cerró su presentación con una canción dedicada a la migración y a la realidad de muchas personas que han tenido que emigrar de forma irregular. Y sí se llevó su gaviota de oro, conectó pic.twitter.com/c3DVNA4OPu— Anggy Polanco (@anggyp) February 25, 2026
Siento que estoy teniendo flashbacks de la primera vez en viña de Edo Caroe. Me esta cayendo bien el amigo, liviano, cotidiano, divertido.— ZaloArmas (@zaloarmas) February 25, 2026
Esteban Duch ganó hoy 🙌🏻 #VinaDelMar2026 #viña2026 pic.twitter.com/eQGNdDkOBc
Con Esteban Duch se demostró que lo que pasó con George Harris no fue xenofobia, fue aburrimiento en su máximo esplendor— rosy (@ymqxx__) February 25, 2026
Un seco Duch 👏 pic.twitter.com/bCV8MhhyNj
Muchas felicidades a Esteban duch— nipcia m m (@NipciaM) February 25, 2026
George Harris viendo cómo Esteban Duch si pudo hacer su rutina completa y llevarse gaviota #Vina2026 pic.twitter.com/42qBAGeCtO— Just a vale (@vflor75) February 25, 2026
q buena rutina la de esteban duch, fue livianito de sangre y se supo ganar al público, la nacionalidad no importa, aprende george harris 🧘🏻#Vina2026— icipolloo (waiting for rwrw) (@pauddongba) February 25, 2026
Te quiero mucho Esteban Duch y jamás pensé escuchar de nuevo la canción del mamut chiquitito en este año con esa adaptación tan buena KAJDKSJS 🫶 merecido el éxito acá #Viña2026— tell the citadel, dream 🎶 (@codito30001) February 25, 2026
