Mandaron recado a George Harris: Redes sociales se rindieron ante presentación de Esteban Düch en Viña 2026

25 feb. 2026 - 01:57 hrs.

Esteban Düch realizó una rutina impecable en el Festival de Viña 2026, en la cual habló sobre los años que lleva en Chile e incluso, cantó junto a Rodrigo Salinas.

Los chistes del comediante venezolano lo hicieron acreedor de las Gaviotas de Plata y de Oro, las cuales agradeció con mucha emoción.

En esa línea, es que las redes sociales explotaron con comentarios destacando su trabajo y también le mandaron mensajes a George Harris.

Que risa lo de la marraqueta y las empanadas…



Hay gente que es graciosa y hace una buena rutina, y otra simplemente que no, independiente de nacionalidad o posición política, o lo que sea. Y hoy Esteban Duch demostró el punto, otra vez. #Festival2026. — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 25, 2026

Esteban Duch cerró su presentación con una canción dedicada a la migración y a la realidad de muchas personas que han tenido que emigrar de forma irregular. Y sí se llevó su gaviota de oro, conectó pic.twitter.com/c3DVNA4OPu — Anggy Polanco (@anggyp) February 25, 2026

Siento que estoy teniendo flashbacks de la primera vez en viña de Edo Caroe. Me esta cayendo bien el amigo, liviano, cotidiano, divertido.

Esteban Duch ganó hoy 🙌🏻 #VinaDelMar2026 #viña2026 pic.twitter.com/eQGNdDkOBc — ZaloArmas (@zaloarmas) February 25, 2026

Con Esteban Duch se demostró que lo que pasó con George Harris no fue xenofobia, fue aburrimiento en su máximo esplendor



Un seco Duch 👏 pic.twitter.com/bCV8MhhyNj — rosy (@ymqxx__) February 25, 2026

Muchas felicidades a Esteban duch — nipcia m m (@NipciaM) February 25, 2026

George Harris viendo cómo Esteban Duch si pudo hacer su rutina completa y llevarse gaviota #Vina2026 pic.twitter.com/42qBAGeCtO — Just a vale (@vflor75) February 25, 2026

q buena rutina la de esteban duch, fue livianito de sangre y se supo ganar al público, la nacionalidad no importa, aprende george harris 🧘🏻#Vina2026 — icipolloo (waiting for rwrw) (@pauddongba) February 25, 2026

Te quiero mucho Esteban Duch y jamás pensé escuchar de nuevo la canción del mamut chiquitito en este año con esa adaptación tan buena KAJDKSJS 🫶 merecido el éxito acá #Viña2026 — tell the citadel, dream 🎶 (@codito30001) February 25, 2026

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña