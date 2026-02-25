Presentado por: Entel

Mandaron recado a George Harris: Redes sociales se rindieron ante presentación de Esteban Düch en Viña 2026

  • Por Fernanda Vielma
Mandaron recado a George Harris: Redes sociales se rindieron ante presentación de Esteban Düch en Viña 2026 Agencia Uno

Esteban Düch realizó una rutina impecable en el Festival de Viña 2026, en la cual habló sobre los años que lleva en Chile e incluso, cantó junto a Rodrigo Salinas.

Los chistes del comediante venezolano lo hicieron acreedor de las Gaviotas de Plata y de Oro, las cuales agradeció con mucha emoción.

Lo más visto de Noticias

En esa línea, es que las redes sociales explotaron con comentarios destacando su trabajo y también le mandaron mensajes a George Harris.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Ir a la siguiente nota

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Minuto a minuto