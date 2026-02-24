"Soy un ridículo y florero": José Antonio Neme envía atrevido mensaje a Rodrigo Villegas por usar su nombre

24 feb. 2026 - 11:10 hrs.

Rodrigo Villegas volvió a echarse al bolsillo al 'Monstruo' de la Quinta Vergara tras conseguir todos los premios en su tercera vez en el Festival de Viña 2026.

En su rutina, el comediante hizo referencia a la vida cotidiana, su aspecto físico, además de hacer un recorrido musical desde los 80' a la actualidad. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue cuando "subió al columpio" a José Antonio Neme.

Villegas hizo alusión a la personalidad del periodista, quien llega enojado a Mucho Gusto y que termina retando al público.

La tajante reacción de Neme tras ser mencionado en Viña

Un día después de la humorada, José Antonio Neme respondió en Con Gusto a Viña a Rodrigo Villegas.

"Los últimos dos humoristas que se han presentado sobre el escenario de la Quinta Vergara, han utilizado mi imagen y la conducta del matinal para hacer reír... ¡Obvio, po hue…, si es un circo el matinal!", indicó Neme.

Ya relajado, dijo que "tienen toda la razón, tienen todo el permiso para cagarse de la risa de mí, porque yo soy un ridículo, un florero, que se me salen las margaritas por las orejas, así que tienen toda mi bendición y mi firma también".

"Me encanta. Rodrigo habló conmigo, tuvo la deferencia de hacerlo, fue al canal, me tomó la foto. Yo no recuerdo, eso sí, para ser honesto, haberlo criticado", cerró.

