Revive la graciosa rutina de Rodrigo Villegas que hizo reír a la Quinta Vergara en Viña 2026
Durante la jornada de este lunes 23 de febrero se presentó Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026 y realizó una rutina que hizo reír a toda la Quinta Vergara.
Si te perdiste el show del comediante o quieres verlo nuevamente, solo tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).
Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show del humorista que triunfó en Viña 2026.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
