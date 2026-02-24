Presentado por: Entel

Revive la graciosa rutina de Rodrigo Villegas que hizo reír a la Quinta Vergara en Viña 2026

  • Por Fernanda Vielma
Revive la graciosa rutina de Rodrigo Villegas que hizo reír a la Quinta Vergara en Viña 2026 Agencia Uno

Durante la jornada de este lunes 23 de febrero se presentó Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026 y realizó una rutina que hizo reír a toda la Quinta Vergara.

Si te perdiste el show del comediante o quieres verlo nuevamente, solo tienes que ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá).

Lo más visto de Humoristas

Recuerda que debes tener una cuenta creada para entrar a la plataforma y seleccionar el show del humorista que triunfó en Viña 2026.

Agencia Uno

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Ir a la siguiente nota

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Ir a la siguiente nota

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Minuto a minuto