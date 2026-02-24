¡Con Claudio Moreno! Así fue el regreso de los Blondon Boys en la rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2026

24 feb. 2026 - 01:01 hrs.

Rodrigo Villegas encendió a la Quinta Vergara luego de un espectacular show de humor en el Festival de Viña 2026 que tuvo un momento commpletamente inesperado.

Todo empezó cuando el comediante comenzó a recordar los históricos personajes que realizó en Morandé con Compañía, como Mathiu Focker y El Máquina.

Sin embargo, lo mejor vino cuando nombró al dúo que lo hizo acreedor de un éxito imparable, los Blondon Boys. De pronto, Claudio Moreno, quien actuaba con él en ese entonces, apareció en escena y realizaron la coreografía típica de su show, obteniendo el aplauso cerrado de todo el público.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

