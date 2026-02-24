Con aparición de Matteo Bocelli: Rodrigo Villegas realiza su "Humor cultural" en Viña 2026

24 feb. 2026 - 00:52 hrs.

Este domingo, Rodrigo Villegas fue el encargado de aportar el humor en la segunda noche del Festival de Viña 2026.

En la mitad de su rutina, el comediante dio un giro en su presentación e inauguró su sección denominada "Humor cultural", sorprendiendo al público con una nueva dinámica dentro del show.

La aparición de Matteo Bocelli en la rutina de Rodrigo Villegas

Como primer chiste de este segmento, Villegas recordó al público de Viña que pudo ver en vivo a Andrea Bocelli y bromeó con que muchas mujeres presentes "se volvieron locas" con la aparición de su hijo, Matteo Bocelli.

Justo en ese instante, la transmisión oficial enfocó a Matteo, quien actualmente se desempeña como jurado de la competencia internacional, provocando una inmediata ovación por parte del público presente en la Quinta Vergara.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

