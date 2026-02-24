Fiesta total: Así fue la interpretación de "Ojitos Lindos" por parte de Bomba Estéreo en Viña 2026

24 feb. 2026 - 02:42 hrs.

Bomba Estéreo fue la encargada de cerrar la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La agrupación colombiana se presentó por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara, donde repasó sus mayores éxitos y desató una verdadera fiesta con su inconfundible fusión de ritmos electrónicos y sonidos caribeños.

Bomba Estéreo interpreta "Ojitos Lindos"

Uno de los momentos más vibrantes de la noche llegó con la interpretación de "Ojitos Lindos", canción que Bomba Estéreo comparte con Bad Bunny y que supera los 1.800 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en uno de los puntos más altos de la noche festivalera.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

