"Nos conectamos con la música": El especial ritual con el que comenzó el show de Bomba Estéreo en Viña 2026

El grupo Bomba Estéreo fue el encargado de cerrar la segunda jornada del Festival de Viña 2026 y lo hizo armando una gran fiesta.

Al comienzo de su presentación, la vocalista, Li Saumet. encendió un palo santo y comenzó a pasearse por todo el escenario.

"Yo quiero invitarlos a un ritual, donde nos olvidamos de todo, entramos al baile, nos conectamos con la música, con nuestra raíz, con nuestra alma. Vamos a olvidarnos de todo y vamos a conectarnos con nuestro ser", expresó la cantante.

