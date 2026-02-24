"No te informa, te reta": La mención de Rodrigo Villegas a Neme que hizo reír al "Monstruo" en Viña 2026

24 feb. 2026 - 00:47 hrs.

La rutina de Rodrigo Villegas logró conquistar al exigente Monstruo de la Quinta Vergara, que suele poner a prueba a los humoristas que pisan el escenario del Festival de Viña del Mar.

Fiel a su estilo, el comediante dedicó parte de su presentación a hablar del periodista de Mega José Antonio Neme, refiriéndose a características que —según él— son ampliamente reconocibles tanto en el animador de Mucho Gusto como en Only Viña.

"A mí me gusta el Neme, me encanta, y me encanta más cuando llega con la w.. Ese día que llega con la w.. no te informa, te reta. Te dice que vamos a una pausa y esa pausa se pone nerviosa", relató el humorista, generando una ola de carcajadas entre el público.

Festival de Viña

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña