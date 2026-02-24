"No te informa, te reta": La mención de Rodrigo Villegas a Neme que hizo reír al "Monstruo" en Viña 2026
La rutina de Rodrigo Villegas logró conquistar al exigente Monstruo de la Quinta Vergara, que suele poner a prueba a los humoristas que pisan el escenario del Festival de Viña del Mar.
Fiel a su estilo, el comediante dedicó parte de su presentación a hablar del periodista de Mega José Antonio Neme, refiriéndose a características que —según él— son ampliamente reconocibles tanto en el animador de Mucho Gusto como en Only Viña.
"A mí me gusta el Neme, me encanta, y me encanta más cuando llega con la w.. Ese día que llega con la w.. no te informa, te reta. Te dice que vamos a una pausa y esa pausa se pone nerviosa", relató el humorista, generando una ola de carcajadas entre el público.Ir a la siguiente nota
