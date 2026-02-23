¿Qué edad tiene Rodrigo Villegas? El humorista quiere volver a conquistar el Festival de Viña

23 feb. 2026 - 23:33 hrs.

El comediante Rodrigo Villegas será el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara en una nueva presentación sobre el escenario viñamarino, con el objetivo de replicar los éxitos obtenidos en anteriores ediciones del Festival de Viña del Mar.

Se trata de un humorista con una vasta trayectoria de más de 15 años, marcada por su trabajo en Morandé con Compañía, programa donde consolidó su identidad humorística y ganó gran popularidad. Su carrera lo llevó a consagrarse en importantes escenarios, entre ellos el Festival del Huaso de Olmué en 2008 y posteriormente en Viña del Mar.

¿Qué edad tiene Rodrigo Villegas?

El humorista chileno nació en Antofagasta en 1976 y actualmente tiene 49 años.

Por tercera vez, Villegas subirá al escenario este lunes 23 de febrero, buscando repetir el éxito de su presentación de 2023, cuando obtuvo las ansiadas Gaviotas de Oro y de Plata, premio que recibió ante un público que celebró y ovacionó su rutina.

