"Yo le hubiera aconsejado...": Kenita Larraín evalúa la rutina de Kramer desde numerología

23 feb. 2026 - 11:10 hrs.

Durante la mañana en Con Gusto a Viña, el panel comenzó a evaluar y comentar la primera noche de Festival donde se presentó Gloria Estefan y Matteo Bocelli en el canto y Stefan Kramer en el humor.

Si bien, el humorista sí logró generar risas en la Quinta Vergara no convenció del todo y dividió tanto al panel como a la gente en redes sociales.

Los consejos de Kenita Larraín según la numerología

Durante la conversación, la panelista, Kenita Larraín comentó que para ella y según la numerología, el comediante estaba atravesando un proceso emocional muy diferente a cómo estaba en sus 3 presentaciones anteriores.

Aton

"La comunicación no verbal es súper importante (...) yo siento que en 2008 y 2020 transmitía mucha seguridad antes de la rutina (...) creo que internamente debe haber estado mucho más movido. Kramer justo este 2026 entra en un ciclo 13", partió comentando la exmodelo.

La numeróloga comentó que según lo que sucede en el universo, el comediante no estaba en su 100%, "Quizás yo le hubiera aconsejado que viniera el año anterior o el 2027, el próximo año, según la numerología, pero justo elige este año que además no existen las casualidades, todo tiene una causalidad. Entonces aquí hay un gran aprendizaje para él también", agregó Kenita Larraín.

Todo sobre Humoristas Viña