¿Qué humorista se presentará el lunes 23 de febrero en el Festival de Viña del Mar?
El Festival de Viña del Mar ha comenzado y los primeros artistas ya se han comenzado a mostrar. Entre ellos los esperados humoristas que durante la semana se estarán presentando sobre el escenario para hacer reír y disfrutar al monstruo.
Este domingo pudimos ver al talentoso Stefan Kramer, que por cuarta vez dijo presente en el certamen viñamarino.
¿Quién se presentará este lunes 23 de febrero?
Para este día también regresa un experimentado. Rodrigo Villegas tendrá su retorno a la Quinta Vergara y esta será su tercera vez.
El comediante ha dicho que se encuentra preparado para este nuevo desafío y promete tener una rutina llena de chistes que harán reír al público.
Además, aseguró haber estado bailando para también sorprender con nuevos pasos y así conquistar nuevamente al exigente monstruo.
Leer más de