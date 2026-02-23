Lo encontraron en redes sociales: Urólogo mencionado por Stefan Kramer en rutina de Viña 2026 es real
Stefan Kramer fue el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara durante la primera jornada del Festival de Viña 2026.
En un momento de su rutina, el humorista expresó que todos sus problemas se los contaba a su urólogo, quien le pidió que no mostrara una foto de él y fue justamente lo que hizo.
Las redes sociales estaban muy atentas al show y un cibernauta se dio el trabajo de averiguar si este personaje era real, encontrándose con la sorpresa de que sí lo era.
Y era verdad #Kramer pic.twitter.com/a8XYDPscWG— JoséMiguel Rebolledo (@radiolledo) February 23, 2026
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
