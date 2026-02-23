Lo encontraron en redes sociales: Urólogo mencionado por Stefan Kramer en rutina de Viña 2026 es real

23 feb. 2026 - 02:11 hrs.

Stefan Kramer fue el encargado de hacer reír a la Quinta Vergara durante la primera jornada del Festival de Viña 2026.

En un momento de su rutina, el humorista expresó que todos sus problemas se los contaba a su urólogo, quien le pidió que no mostrara una foto de él y fue justamente lo que hizo.

Las redes sociales estaban muy atentas al show y un cibernauta se dio el trabajo de averiguar si este personaje era real, encontrándose con la sorpresa de que sí lo era.

