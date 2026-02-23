¿Quién es Santiago Kramer? Conoce al hijo de Stefan que forma parte de la banda del imitador

23 feb. 2026 - 00:05 hrs.

El regreso de Stefan Kramer a la Quinta Vergara no solo ha estado marcado por sus imitaciones, sino también por la evolución de su propuesta artística.

En los últimos años, el comediante ha ampliado su formato de espectáculo, incorporando interpretaciones musicales en vivo junto a una banda estable que lo acompaña sobre el escenario.

Dentro de ese equipo destaca un nombre especial: Santiago Kramer, su hijo, fruto de su matrimonio con la cantante Paloma Soto. El joven músico forma parte activa de la agrupación que respalda al humorista en sus presentaciones, consolidando así un vínculo familiar también en el ámbito profesional.

¿Quién es Santiago Kramer?

Con 18 años, Santiago ha ido ganando visibilidad a través de las redes sociales, donde suma miles de seguidores. Gran parte de ese reconocimiento se debe a que su padre suele etiquetarlo en publicaciones relacionadas con giras y espectáculos, lo que ha permitido que el público conozca su faceta artística.

Según se aprecia en registros audiovisuales y fotografías, el joven participa como guitarrista en la banda, aunque también aporta con voces y coros, adaptándose a los distintos personajes y estilos musicales que Stefan Kramer interpreta durante sus shows.

