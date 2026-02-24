¿Podrá hacer olvidar a George Harris? La sincera opinión del público ante debut de Esteban Düch en Viña

24 feb. 2026 - 12:45 hrs.

Este martes 24 de febrero, el Festival de Viña del Mar volverá a tener un comediante extranjero, cuando se presente el venezolano Esteban Düch. El joven llega con una difícil tarea: olvidar el fallido paso de su compatriota George Harris, quien fue devorado por el "Monstruo".

Previo a su presentación en la Quinta Vergara, el equipo de Con Gusto a Viña recorrió la Ciudad Jardín para conocer las impresiones y expectativas que tiene el público para esta noche, donde también se presentan Jesse & Joy y NMIXX.

¿El público conoce a Esteban Düch?

La tarea fue difícil para el periodista Rolf Paschold, y es que para algunos el nombre de Esteban Düch es una completa incógnita, incluso para los propios venezolanos. Sin embargo, entre quienes sí lo reconocen, sus impresiones son bastante positivas.

Gran parte de los veraneantes señalan que tiene la difícil tarea de reivindicar el humor internacional, pero que su experiencia en Chile será sin duda un plus.

"Lleva 10 años en Chile, entonces ya está probado en los pubs, no creo que le vaya mal porque tiene otra mentalidad. Está más conectado con la vivencia de nosotros, con los chistes de nosotros", expresó una de las entrevistadas.

