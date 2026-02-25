Así puedes revivir la histórica presentación de NMIXX en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 09:22 hrs.

Una de las presentaciones más esperadas de todo el Festival de Viña 2025 fue la de NMIXX, grupo coreano que tiene un impactante éxito a nivel mundial.

La agrupación asiática realizó un show de alto nivel, donde las coordinadas coreografías reinaron, así como también pegajosos éxitos.

Con una Quinta Vergara completamente llena, las artistas se llevaron las Gaviotas de Plata y de Oro y agradecieron el cariño del público.

Agencia Uno

Si quieres volver a ver la presentación de Nmixx solo debes ingresar al sitio web de Mega Go en este link (clic acá). Recuerda que tienes que tener una cuenta creada en la plataforma.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña