Familia de Esteban Düch se emocionó por su paso en el Festival de Viña: Lo vio su pequeño hijo

25 feb. 2026 - 11:05 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña del Mar estuvo marcada por el alto peak de sintonía con Jesse & Joy y también con el humorista venezolano Esteban Düch.

El oriundo de Maracaibo hizo reír a la Quinta Vergara de la mano de una rutina marcada por su vida como migrante en Chile.

El orgullo de su familia

En el público estaba presente su expareja y madre de su hijo. Ambos hablaron y comentaron la emoción profunda de ver a Esteban Düch sobre el escenario de Viña.

Con Gusto a Viña

"Todos muy felices, impresionados de esta situación que llegó de repente y es demasiado increíble, yo tenía mucha confianza y mucha sensación de que podía salir bien", comentó su expareja.

Además, también se encontraba su hijo, Matías, de 8 años que no dudo en demostrar su emoción, "Me da mucha emoción que mi papá haya ganado la Gaviota de Oro, nunca pensé que podía suceder esto. Mi corazón está latiendo rápido", comentó el pequeño.

