"¡Es un fenómeno!": Rodrigo Salinas se refirió a la rutina de Esteban Düch anoche en la Quinta Vergara

25 feb. 2026 - 12:30 hrs.

Anoche el bloque humorístico estuvo a cargo del comediante venezolano, Esteban Düch. Con una rutina que aborda la mezcla entre la cultura venezolana y la idiosincrasia chilena a propósito de la migración, logró hacer reír al monstruo de la Quinta Vergara.

Pero no estuvo solo, contó con un invitado de lujo al que hizo mención en la primera parte de su rutina. Se trata de Rodrigo Salinas, quien subió al escenario y junto a Esteban rindieron tributo a la conocida comedia animada 31 Minutos.

¿Qué pasó con las rueditas?

Esta mañana, la periodista Javiera Ponce entrevistó para Con Gusto a Viña al conocido comediante y guionista Rodrigo Salinas. Este, es un gran amigo de Esteban y no solo fue a verlo en su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara, sino que lo acompañó en el cierre de su rutina.

"Lo vi muy bien, estoy muy orgulloso de él. Es un fenómeno", expuso el también caricaturista, respecto a la actuación del comediante venezolano. Salinas recordó que se conocieron en el Comedy, conocido restobar donde se presenta Düch y luego coincidieron en otras instancias que los hizo más cercanos.

Esteban en su rutina mencionó que, antes de llegar a vivir a Chile, una de las pocas cosas que conocía era 31 Minutos. Lo que no sabía era que tiempo después no solo tendría una amistad con uno de los creadores de la animación, sino también, compondrían una canción juntos.

ATON. Esteban Düch y Rodrigo Salinas

El hijo de Düch, Matías, es fanático de 31 Minutos y un día, mientras escuchaban, "Mi equilibrio espiritual", el niño se preguntó qué había ocurrido con las rueditas de la bicicleta mencionada en la canción y pensó que debería existir una canción que lo aclare.

El comediante le hizo caso a su hijo y le propuso la idea a Rodrigo. "Cuando me contó lo de las rueditas, le dije: 'Ya, hagámoslo'. Me emocionó la canción", comentó Salinas. Anoche interpretaron la canción en el cierre de la rutina, rindiendo homenaje al programa animado, mientras Matías miraba desde el público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrigo Salinas Marambio (@chopicotv)

La emotiva y entretenida presentación fue comentada en redes sociales y, posterior al triunfo del comediante venezolano, Rodrigo expresó su felicidad en historias de Instagram y lo felicitó en un post con una foto juntos presumiendo las Gaviotas.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Humoristas Viña