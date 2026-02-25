"Siempre va a existir el hate": Piare con P se sincera sobre las críticas y la presión de estar en Viña 2026

25 feb. 2026 - 14:35 hrs.

En la previa de lo que será su presentación en el Festival de Viña 2026, la comediante nacional Piare con P conversó con los medios de comunicación, donde se refirió a la presión que es subir al escenario de la Quinta Vergara.

"Me preparé trabajando muchísimo, escribiendo harto, puliéndome a mí también como persona, como profesional", dijo la humorista, quien reconoció que trabajó esta rutina para que "fuera bien festivalera".

El debut de Piare con P en el Festival de Viña

En ese sentido, consideró la invitación a Viña 2026 como el resultado de un trabajo metódico, donde fue dejando atrás el estigma de ser "cuma y ordinaria", además de madurar profesionalmente. Dicho proceso comentó haberlo disfrutado y que "ha sido muy enriquecedor este camino".

Mega

Respecto a la presión de subirse al escenario de la Quinta Vergara, Piare con P sostuvo estar tranquila, de tal forma que "a mí misma me sorprende y no es de confiada tampoco, pero tranquila por el equipo que me respalda, el trabajo que yo he hecho, el guion. Estoy muy acompañada, muy protegida, apoyada por mi familia también".

Consultada por el 'hate' (odio) en redes sociales, reveló que tomó ciertas restricciones en su cuenta de Instagram, por lo que no ha recibido críticas tan despiadadas. “De repente miraba una que otra publicación de otros medios y a lo más: ‘buses de alejamiento, fome, quién es, quién la llamó’”.

"Sé que va a existir siempre hate, nunca le voy a gustar a todo el mundo y bienvenido sea también, estás bien, la gente tiene derecho a expresarse", concluyó.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña