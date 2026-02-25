"¡Estoy muy orgulloso!": Padre de Lily de NMIXX reaccionó a la presentación de la artista en Viña

25 feb. 2026 - 16:50 hrs.

NMIXX logró lo que pocos artistas hicieron al ser número de cierre: que toda la Quinta Vergara siga en sus asientos a la espera del espectáculo, pero a muchos kilómetros de distancia alguien más tenía la misma expectación por ver al grupo de K-pop.

Se trata de Bruce Morrow, padre de Lily, una de las principales vocalistas del grupo, quien demostró igual fervor que las jóvenes fanáticas a través de su cuenta de X.

Padre de integrante de NMIXX encantado con show en Viña

Desde su hogar en Australia, Morrow grabó la pantalla de su televisor mientras veía la transmisión del certamen junto a una de sus mascotas, que ladró al reconocer a la cantante. "¡Sí, es Lily. Sí!", comentó en el video.

We are going crazy.... Let's Go.

They are just behind the stage!! pic.twitter.com/IuspGt38PZ — Bruce Morrow (@BruceMorrow_) February 25, 2026

En otra publicación y una vez terminado el show de NMIXX, hizo patente su orgullo por este logro de su hija y compañeras de girl band.

"¡Una actuación increíble esta noche en Viña del Mar y ganando los dos premios principales, las Gaviotas de Oro y Plata, son la guinda de la torta! ¡Felicitaciones también a Lily por su español durante toda la noche! ¡Estoy muy orgulloso!", escribió.

An incredible performance tonight at Viña Del Mar and winning the two top awards, gold and silver seagulls is icing on the top! Also well done to Lily on her Spanish throughout the evening, so proud. pic.twitter.com/qriJbzwP0V — Bruce Morrow (@BruceMorrow_) February 25, 2026

Sus videos y publicaciones se llenaron de comentarios positivos por parte de los NSWER (nombre del fandom), quienes felicitaron la entrega y esfuerzo de NMIXX por conectar con su público chileno e invitando a Bruce Morrow para que conozca nuestro país.

