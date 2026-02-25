¿Acertará? Kenita Larraín volvió a predecir cómo le irá a Asskha Sumathra esta noche en Viña del Mar

25 feb. 2026 - 13:15 hrs.

Ya se ha vuelto una tradición. Kenita Larraín ha sorprendido a todos por sus increíbles predicciones sobre los humoristas del Festival de Viña del Mar.

Esta vez, la numeróloga hizo su cálculo para predecir la noche de la humorista, Asskha Sumathra donde nuevamente, predominó el número 13.

El número de Asskha Sumathra

Al sumar los números, Kenita Larraín volvió a sorprender ya que el número del ciclo de la humorista es 13, al igual que Stefan Kramer y Esteban Düch.

Con Gusto a Viña

Sin embargo, ella tiene además, algunos números que la harán "abrir caminos" y conseguir el éxito tan anhelado en el escenario de la Quinta Vergara.

"Asskha también tiene este periodo 13 (...) este es el que le veo con más posibilidad de éxito, esto va a ser comentado también en otros lugares del mundo y con este nombre artístico que él se coloca que comienza con un 1 con la A, Asskha va abrir camino para que el escenario de la Quinta Vergara sea más inclusivo aún", comentó Kenita Larraín.

