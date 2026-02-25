Tercera noche de Viña 2026: Rating más alto del Festival casi sextuplicó a su competencia más cercana

25 feb. 2026 - 15:29 hrs.

En su tercera noche, el Festival de Viña del Mar 2026 aplastó a la competencia según los datos oficiales Kantar Ibope, consiguiendo su rating promedio más alto hasta la fecha, con 1.616.898 promedio de personas por minuto (Mega y Mega 2).

Además, en esta tercera noche se produjo el peak del certamen con un promedio de 2.544.505 personas por minuto (Jesse & Joy). Tras la tercera noche, el alcance total del Festival llega a 7.764.383 personas.

De esta manera, entre las 21:15 y las 03:31 horas, el registro de promedio por personas por minuto fue el siguiente:

FESTIVAL DE VIÑA: 1.616.898

CHV: 277.434

Canal 13: 252.586

TVN: 205.210

La señal de Mega 2, con su transmisión inclusiva en lengua de señas, aportó un promedio de 142.609 personas por minuto al promedio total de espectadores de la jornada.

Además, el registro digital de la tercera noche de Festival alcanzó las 35.765.841 de visualizaciones de todos los contenidos en plataformas digitales de Mega y Meganoticias.

Registro por presentaciones de artistas

Durante las más de 6 horas de trasmisión, la tercera noche del Festival de Viña del Mar, en todos sus segmentos, dominó de manera rotunda la sintonía sobre su competencia directa.

La presentación de Jesse & Joy, entre las 21:51 y las 23:31 horas, se transformó en el show más visto hasta ahora en el Festival con un promedio de 2.220.030 personas por minuto. También marcaron el peak de las tres noches con 2.544.505.

El espectáculo de Eesteban Düch, entre las 0:16 y las 1:30 horas, tuvo un registro promedio de 2.043.830 personas por minuto.

En el cierre de la jornada, NMIXX marcó un hito histórico en el Festival de Viña con el debut del fenómeno K-Pop en la Quinta Vergara. Las chicas coreanas marcaron un promedio de 700.763 personas por minuto entre las 2:25 y las 3:25 con peak de 910.606 a las 02:28 horas.

Además, las competencias tuvieron muy altos números. La folklórica promedió 1.904.583 personas por minuto, mientras que la internacional ponderó 67.697 personas por minuto.

El Festival de Viña del Mar continúa esta noche con las presentaciones de Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes, además de las tradicionales competencias.

