¿Harán un cover en inglés esta noche? Estas son las conocidas canciones que han reversionado Ke Personajes

25 feb. 2026 - 17:25 hrs.

Ke Personajes traerá el ritmo de la cumbia al cierre de la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, pero más allá de los ritmos bailables, Emmanuel Noir ha demostrado un rango vocal versátil que ha puesto al servicio de otros estilos.

La banda entrerriana ha sorprendido con varias reversiones de clásicos de la música, a las que dieron su propio sello en 10 años de trayectoria. ¿Tocarán alguno sobre la Quinta Vergara?

Las famosas reversiones de Ke Personajes

Uno de los más conocidos y que en YouTube acumula casi 9 millones de reproducciones es "My Immortal", éxito de Evanescence en la potente voz de Amy Lee.

Emmanuel Noir le hizo justicia a la balada con una interpretación en español que logra capturar la melancolía de la original.

En 2023, el 12 de junio en el Arena de Buenos Aires ante 15 mil personas, Ke Personajes se convirtió en viral por hacer suya una de las canciones más complejas de Queen: "Bohemian Rhapsody". Con un tempo más rápido y duración más acotada que en los tiempos de Freddie Mercury, Noir llegó a las notas altas de la ópera rock.

Mucho tiempo antes, a tres años del inicio de la banda, los argentinos cautivaron con versiones cumbia de "Hotel California" de Eagles y "Mujer Amante" de Rata Blanca que dejaron satisfechos a los exigentes fans del rock.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña