"Discutiendo recetas": El divertido comentario con el que Karen Doggenweiler recordó chiste de Esteban Düch

25 feb. 2026 - 19:20 hrs.

El pasado martes, Karen Doggenweiler se robó parte de la atención en el Festival de Viña 2026 durante su interacción con el comediante Esteban Düch.

El momento ocurrió en plena entrega de la Gaviota de Plata, cuando la animadora decidió sumarse al tono de la rutina con un comentario que desató carcajadas en la Quinta Vergara.

"Tiene que probar mi empanada para el 18", lanzó Karen, jugando con el doble sentido que había marcado parte del show de Düch. La frase provocó la inmediata reacción de Rafael Araneda, quien entre risas la reprendió: "Oye, tú para de andar ofreciendo cosas", mientras el público seguía riendo.

Karen Doggenweiler recuerda su chiste de la empanada

Al día siguiente, la animadora volvió a referirse al episodio a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una publicación recordando el comentado momento.

"Aquí estamos con @jananeme y @estebanduch discutiendo sobre las recetas de las empanadas de este 18 jajaja grande, Esteban! Muchas felicidades por el tremendo triunfo en #Viña2026", escribió en la descripción del post, en el cual también aparece José Antonio Neme.

